بريطانيا: الاتفاق النووي مع إيران "قريب" والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الأطراف المعنية

بريطانيا"الوصول لاتفاق نووي مع إيران قريب، والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الوزراء المعنيين"

أعلنت رئيسة الوفد البريطاني، اليوم الجمعة، أن "الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يجرون مفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني سيعودون إلى عواصمهم للتشاور معتبرة أن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد".

وأوضحت ستيفاني القاق "نحن قريبون (من اتفاق). مفاوضو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيغادرون قريبا لتقييم الوضع مع الوزراء. ونحن مستعدون للعودة قريبا".