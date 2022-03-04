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  • بريطانيا: الاتفاق النووي مع إيران "قريب" والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الأطراف المعنية

بريطانيا: الاتفاق النووي مع إيران "قريب" والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الأطراف المعنية

AFP

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الأشخاص يمشون خارج فندق Palais Coburg ، حيث من المقرر استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - خطة العمل الشاملة المشتركة - في فيينا في 27 ديسمبر 2021.
ALEX HALADA / AFPالأشخاص يمشون خارج فندق Palais Coburg ، حيث من المقرر استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 - خطة العمل الشاملة المشتركة - في فيينا في 27 ديسمبر 2021.

بريطانيا"الوصول لاتفاق نووي مع إيران قريب، والمفاوضون الأوروبيون يتشاورون مع الوزراء المعنيين"

أعلنت رئيسة الوفد البريطاني، اليوم الجمعة، أن "الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يجرون مفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني سيعودون إلى عواصمهم للتشاور معتبرة أن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد".

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وأوضحت ستيفاني القاق "نحن قريبون (من اتفاق). مفاوضو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيغادرون قريبا لتقييم الوضع مع الوزراء. ونحن مستعدون للعودة قريبا".