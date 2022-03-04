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الجيش الأردني يحبط تسلل وتهريب مجموعة من الأشخاص والآليات قادمة من الأراضي السورية

i24NEWS

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وصول المركبات إلى معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا (معبر نصيب في الجانب السوري) في محافظة المفرق الأردنية.
Khalil MAZRAAWI / AFPوصول المركبات إلى معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا (معبر نصيب في الجانب السوري) في محافظة المفرق الأردنية.

محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، قادمة من الأراضي السورية قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية

أفاد مصدر مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، نقلتها ةكالة"عمون" الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، مساء أمس الخميس، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

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وأشار  المصدر  إلى أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص والآليات اجتياز الحدود، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص والآليات إلى العمق السوري، وبعد عمليات البحث والتفتيش في المنطقة عُثِرَ على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

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