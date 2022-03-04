مدير الوكالة الذرية الدولية يصل طهران لاجراء مباحثات مرتبطة بالاتفاق النووي

صل الى طهران حيث كان في استقباله بهروز كمالوندي" المتحدث باسم المنظمة، وسيلتقي السبت رئيسها محمد إسلامي.

أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان، وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إلى طهران ليل الجمعة، ومن المقرر أن يعقد مباحثات محورية في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأفاد بيان للمنظمة أن "رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصل الى طهران حيث كان في استقباله بهروز كمالوندي" المتحدث باسم المنظمة، وسيلتقي السبت رئيسها محمد إسلامي.

وكانت ر ئيسة الوفد البريطاني ستيفاني القاق قد أعلنت بعد ظهر اليوم الجمعة، أن "الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يجرون مفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني(ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) سيعودون إلى عواصمهم للتشاور معتبرة أن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد".

وانخرطت الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب روسيا والصين، لعدة أشهر في محادثات مع إيران لإنقاذ اتفاقية عام 2015 التي من المفترض أن تمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية - وهي نية دائمًا ما تنكرها الجمهورية الإسلامية.