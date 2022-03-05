لن تسمح إسرائيل "للأوليغارش" الروس بابقاء طائراتهم في مطار بن غوريون لأكثر من 48 ساعة

لم تنضم إسرائيل بعد إلى العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بشكلٍ رسميّ، لكنها قررت منع طائرات الأوليغارشية الروسية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية من التواجد في مطار بن غوريون لأكثر من 48 ساعة، بحسب ما نشر موقع "ynet" الإسرائيلي.

وبحسب تقرير الصحيفة، قال مسؤول اسرائيلي كبير: "تم إصدار توجيهات مماثلة بشأن اليخوت ولن تتمكن من الرسو في الموانئ في إسرائيل. الهدف هو توضيح الأمر للأوليغارشية بعدم القدوم إلى البلاد، دون الإعلان رسميا عن الانضمام إلى العقوبات".

من المفترض أن تدرس لجنة العقوبات الإسرائيلية كل حالةبشكل خاص، ولكن نظرًا لوجود العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا - فإن القائمة الرئيسية التي ستعمل إسرائيل وفقًا لها هي القائمة الأمريكية. وفي أي حال، الرسالة الموجهة إلى الأوليغارشية هي أن إسرائيل لن تكون المكان الذي يخبئون فيه الطائرات واليخوت.

وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية 25 مليارديرًا روسيًا معظمهم مقربون من الرئيس بوتين. والأحد الماضي اعلن البيت الأبيض: "هذا الأسبوع سنشكل فريق عمل دولي عبر المحيط الأطلسي لتحديد وتجميد أصول الشركات الروسية التي تم فرض عقوبات عليها وعلى الأوليغارشيين - اليخوت والعقارات وأي أرباح أخرى غير مشروعة".