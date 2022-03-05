لأول مرة في مصر: قاضية على منصة القضاء الإداري

القاضية رضوى حلمي أحمد جلست على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها

دخلت رضوى حلمي التاريخ اليوم (السبت) في مصر، عندما أصبحت أول قاضية في المحكمة العليا بالبلاد. وكانت حلمي من بين 98 امرأة تم تعيينهن العام الماضي للانضمام إلى مجلس الدولة ، أحد الهيئات القضائية الرئيسية في مصر، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة ، مايا مرسي ، "أصبح الخامس من اذاريومًا تاريخيًا جديدًا للمرأة المصرية". على الرغم من وجود مئات المحامين في مصر، فقد مرت عقود قبل أن يرفع أحدهم السلم القضائي ويصبح قاضياً.

ولكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.

وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة عشر سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012.