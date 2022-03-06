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محاولة طعن شرطي إسرائيلي في القدس صباح اليوم وتحييد المنفذ برصاص الشرطة

i24news

دقيقة 1
محاولة طعن شرطي إسرائيلي عند باب حطة في القدس الشرقية صباح الأحد وتحييد المنفذ وهو فلسطيني 19 عامًا 6 آذار 2022
Israeli Policeمحاولة طعن شرطي إسرائيلي عند باب حطة في القدس الشرقية صباح الأحد وتحييد المنفذ وهو فلسطيني 19 عامًا 6 آذار 2022

أصيب نتيجة لعملية الطعن، شرطيان بجروح طفيفة إلى متوسطة وتم نقلهما لتلقي العلاج الطبي

أوضح الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، أن شابًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 19 عامًا، اقترب بعد الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، من ضباط شرطة تمركزوا عند بوابة حطة في البلدة القديمة بالقدس، وسحب سكينًا وطعن أحد الضباط.

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وأقدم ضباط شرطة لواء القدس، على مواجهته ثم ردوا بإطلاق النار عليه وتحييده. وأصيب نتيجة لعملية الطعن، شرطيان بجروح طفيفة إلى متوسطة وتم نقلهما لتلقي العلاج الطبي.

وأكد الفريق الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث مقتل الشاب المعتدي. ووصلت قوات إضافية من الشرطة إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة وقام خبير المتفجرات التابع للشرطة بعمليات احترافية للتأكد من سلامة الوضع في المنطقة.

ووصل قائد لواء القدس، دورون تورجمان، إلى مكان الحادث، ويقوم حاليا بإجراء تقييم للوضع.