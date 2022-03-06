الحوثيون يوافقون على اقتراح الأمم المتحدة بتفريغ ناقلة النفط صافر

لم تُجرَ أعمال صيانة دورية للسفينة منذ ان احتدم الصراع بين التحالف والحوثيين عام 2015 وهو ما عرضها للتلف

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية/ الحوثيون عن انصياعها لمطلب الأمم المتحدة تفريغ ناقلة النفط صافر على خلفية تحللها وخطر تسرب النفط منها إلى السواحل اليمنية.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين على تويتر إن قيادة الحوثي وقعت اتفاقًا مع الأمم المتحدة لتدارك الخطر الناجم عن تحلل ناقلة نفط تهدد بتسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة السواحل اليمنية. وكتب في تويتر: تم توقيع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة بشان #سفينة_صافر، وبإذن الله يتم العمل وفقها مستقبلا وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الاحمر أي كارثة تنتج نتيجة تعسف دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي ومرتزقتهم وحصارهم على الجمهورية اليمنية".

وقال مارتن غريفيث، منسق مساعدات الأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ على نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة أخرى، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك. وفيما قالت تقارير أممية إن حمولة السفينة تبلغ أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، اكدت أنه لم تُجرَ أعمال الصيانة الدورية لها منذ ان احتدم الصراع بين التحالف العربي والحوثيين عام 2015، وهو ما عرضها لتلف يهدد بكارثة بيئية كبرى إذا ما تم تسرب النفط منها، وفق النشر في سبوتنيك.

يذكر أن سفينة "صافر" ترسو منذ 30 عاما في الشاطئ الغربي لليمن على بعد 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى" بمحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.