الحكومة الاسرائيليّة تصادق على إخلاء مستقبلي للمصانع الملوثة في خليج حيفا

بعد صراع طويل لنشطاء البيئة ضد التلوث في خليج حيفا، أعلنت الحكومة إخلاء مصانع البتروكيماويات منها

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار لإخلاء المصانع الملوِّثة في خليج حيفا، دون تحديد موعد نهائي.

خليج حيفا مليء بالنشاط الصناعي الذي ينطوي على استخدام المواد الخطرة، ويضم أكثر من 60 منشأة صناعية تنفذ العديد من العمليات، باستخدام أكثر من 1500 مصدر للمخاطر والمواد الملوثة.

وتقع المنطقة الصناعية في منطقة مزدحمة وقريبة من السكان وفي أبريل الماضي، أوصت اللجنة التنفيذية الوزارية بإغلاق مصافي البتروكيماويات المتمركزة هناك، معربة على أمل أن تستغرق العملية أقل من عقد من الزمن.

من جهة أخرى، لم تكن رئيسة بلدية حيفا، عينات كليش روتيم، راضية عن القرار. وقالت في تغريدة على موقع تويتر "اللجنة الجغرافية في وزارة الداخلية تريد تحويل ضرائب الأملاك من ميناء الخليج ومناطق الجبهة الداخلية وقالت ان القدس ما زالت تواصل نهب حيفا وتدمير الشمال".

وقال إيلاد هوشمان، الرئيس التنفيذي لمنزمكة معنية ببناء بيئة خضراء إنه "شعر بالخيانة" من القرار وقال "لا يوجد موعد نهائي لإغلاق المصفاة ووقف التكرير، وبدلاً من إغلاق صناعة البتروكيماويات، يقومون ببناء بنية تحتية جديدة لتخزين الوقود البتروكيماوي بميزانيات ضخمة". هذا جنون مطلق ".