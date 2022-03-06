مقتل 13 عسكريًا وجرح 18 جراء تعرّض حافلة عسكريّة في بادية تدمر لهجوم إرهابي

تعرض حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، عن مقتل 13 عنصرًا جراء هجوم على حافلة مبيت عسكرية على يد "إرهابيين" في بادية تدمر.

وبحسب بيانٍ نقلته الوزارة: "حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر اليوم الأحد تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد 13 عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين".

وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر له، أن خلايا تنظيم "داعش" نفذت هجوما واسعا في ساعات الصباح الأولى من الأحد، على مواقع تتحصن بها القوات الحكومية السورية والمقاتلين المتحالفين معها، قرب قرية الصواب عند محطة T2 في عمق البادية السورية شرقي حمص.

وقال المرصد إن مسلحي "داعش" استغلوا الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.