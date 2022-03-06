الرئيس الاسرائيلي يدعم مساعي بينيت للوساطة بين كييف وموسكو

رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي كان اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوسط لحل الازمة

تطرق الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في كلمة له الأحد إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا وعبر عن دعمه محاولات رئيس الحكومة نفتالي بينيت للتواسط بين قادة العالم لإنهاء الحرب هناك. وقال في كلمته خلال مراسم تنصيب قضاة جدد في مقره إن "الاستماع والحساسية، رؤية الآخر الذي في ورطة ومساعدته، هي في صميم قيمنا كشعب وكأمة".

وتابع هرتسوغ :"في هذا السياق، وفي هذا الوقت من الاضطرابات العالمية، أود أن أشيد بالجنود المجهولين الذين يعملون ليلا نهارا لتقديم المساعدات الانسانية في جبهة القتال في أوكرانيا. وزارة الخارجية، المؤسسات الوطنية، منظمات المجتمع الاسرائيلية ومنظمات المساعدة، القادة الدينيين، قادة الجاليات وجميع الرجال والنساء الذين لا ينتمون تحت اي منظمة ويعملون تحت مخاطر وصعوبات هائلة لإنقاذ حياة". واشار إلى أن "هذا هو الوجة الجميل لإسرائيل، هذا الوجة الجميل لشعبنا".

وأضاف هرتسوغ :"انا أعتقد أن اي جهد من جانب رئيس الحكومة ودولة إسرائيل لدفع هذه الخطوات التي تؤدي إلى إنقاذ الأرواح من الجحيم وسفك الدماء، هي خطوة مباركة ومناسبة". وتابع "كما أود أن اشيد بالعمل الهام للصحافيين الاسرائيليين الذين يغطون من مناطق القتال، والتي تتيح لنا وللعالم كله معرفة الازمة الانسانية ومحاولة حلها".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد، في بداية جلسة مجلس الوزراء، بعد عودته من موسكو وبرلين "إنه ذهب إلى هناك من أجل المساعدة في الحوار بين جميع الأطراف، بتشجيع منهم".