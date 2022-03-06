وزير الخارجية الجزائرية يسلم رسالة من تبون للعاهل الاردني

وزير الخارجية الجزائرية يزور الاردن الاردن ويجتمع مع العاهل الاردني ووزير الخارجية الصفدي

سلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الاحد رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين مؤكدا خلالها "على تعزيز العمل العربي".

وبحسب البيان الذي نقلته "الاناضول" شدد العاهل الاردني على عمق "العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وعلى الحرص على تطوير التعاون بينهما في كافة المجالات"، كما شدد على أهمية "نعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية".هذا وناقش الجانبان خلال الاجتماع "عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يشمل القضية الفلسطينية".

واجتمع لعمامرة خلال الزيارة مع نظيره الاردني أيمن الصفدي ناقشا خلالها "سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات كافة، من بينها الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياحية والصناعات لدوائية" وذكر بيان وزارة الخارجية الاردنية أن الجانبان "ناقشا عددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية والسبل لايجاد حل سياسي لها".

وتطرق لعمامرة في زيارته إلى الاستعدادات والتحضيرات الجزائرية لعقد القمة العربية الحادية والثلاثين في موعد لاحق هذا العام في الجزائر.