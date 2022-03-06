لأول مرة منذ عام 1989: تم اكتشاف حالة شلل أطفال في إسرائيل

اكتشاف إصابة طفل من القدس يبلغ من العمر 4 سنوات لم يتم تطعيمه ضد شلل الأطفال.

تم تشخيص إصابة بفيروس بوليو (شلل الأطفال) اليوم (الأحد) لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات في القدس لم يتم تطعيمه ضمن التطعيمات الروتينية، بحسب إعلان من وزارة الصحة الإسرائيليّة.

المرض الذي قتل في السابق 760 إسرائيليا، لم يتم اكتشافه في إسرائيل منذ عام 1989. في هذه الحالة، مصدر المرض هو فيروس متحور فيروس بوليو "شلل الأطفال" الذي خضع لتغيير ويمكن أن يسبب المرض بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

بسبب هذا التشخيص، فتحت دائرة الصحة في القدس تحقيقا وبائيا لتعقب الطفل، كما لوحظ أن الفيروس موجود في عينات الصرف الصحي بالمنطقة، ولكن حتى الآن في حوادث مماثلة في الماضي لم تكن هناك حالات إكلينيكية.

كان "شلل الأطفال" من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، حتى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي الى ان تم تطوير لقاح ضده. بين عامي 1954 و 1950، أصيب 4700 إسرائيلي بالمرض وتوفي 760 نتيجة لذلك. وعندما طور اللقاح ضد المرض، الذي بدأ استخدامه في عام 1957، قلل بشكل كبير من عدد المرضى، ومنذ عام 1989 لم يتم اكتشاف أي حالة في البلاد على الإطلاق.