سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرتين جويتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة

اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين جويتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري. وقع الحادث منذ حوالي عام ولم يسمح بنشر المعلومة إلا للتو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت في سماء المنطقة بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وكانت الطائرات بدون طيار تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها".

وتسعى إيران منذ عدة سنوات إلى الالتفاف على الحصار المشدد على قطاع غزة، لتهريب قدرات متقدمة إليه لتسمح للمنظمات الفلسطينية هناك بإيذاء إسرائيل بشكل أكثر فاعلية. وتم إحباط جميع المحاولات تقريبًا للقيام بذلك عن طريق البر من قبل إسرائيل ومصر، كما تم إغلاق الممرات البحرية بالكامل.

هدفت الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها إلى تمهيد طريق جديد وغير متوقع، ويبدو أن رحلتها قد تم اختبارها وأن عدد المسدسات التي تحملها كان ضئيلاً. اذ تم إطلاقها من إيران وحلقت على ارتفاع منخفض لفترة طويلة، بهدف الوصول إلى القطاع وإلقاء المعدات التي كانت تحملها هناك، ومن ثم كانت من المفترض أن تعود إلى إيران. هذا قبل ان تعترضها الطائرات المقاتلة الاسرائيلية لتوقفها بشكل نهائيّ.

حقيقة أن القضية وقعت قبل حوالي عام ولم تُنشر إلا الليلة ليست مصادفة، ربما تكون الخلفية هي التوقيع الوشيك على تجديد الاتفاق النووي بين القوى وإيران.