سوريا: قتيلان في قصف جوي منسوب لإسرائيل في منطقة دمشق

مصدر عسكري يؤكد أن الهجوم أدى إلى مصرع مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الإثنين، أن شخصان لقي مصرعهما إثر قصف جوي منسوب لإسرائيل استهدف المنطقة الجنوبية بمحيط العاصمة دمشق.ونشرت سانا عبر قناتها الرسمية على تلغرام صوراً تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قال إنه “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذت إسرائيل هجوما جوياً من إتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت الأنظمة الدفاعية لغالبية الصواريخ وأسقطت معظمها”. مؤكدا أن الهجوم أدى إلى مصرع مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال أمس الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرتين جويتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري"واضاف أن "عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت في سماء المنطقة بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وكانت الطائرات بدون طيار تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها".

وكانت الوكالة قد أكدت في فبراير/ شباط الماضي أن ثلاثة جنود سوريين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، وأن الهجوم أدى الى وقوع أضرار مادية"، مضيفة "ان الهجوم نفذ عن طريق رشقات صاروخية أطلقت من منطقة طبريا تجاه عدد من النقاط في محيط العاصمة".