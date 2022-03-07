يتوقع الإسرائيليون والفلسطينيون المزيد من "التصعيد" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

قال نشطاء فلسطينيون أمس الأحد إنهم "يتوقعون تصاعدا في أعمال العنف قبل حلول شهر رمضان"

تتوقع السلطات الإسرائيلية والنشطاء الفلسطينيون تصاعدا في أعمال العنف(التصعيد) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع استمرار التوترات من أعمال الشغب الداخلية في العام المنصرم في المدن المختلطة بين اليهود والعرب.

وقبل أقل من شهر من بدء شهر رمضان، دعا بعض الفلسطينيون إلى "تصعيد الهجمات على إسرائيل"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست وقال نشطاء فلسطينيون أمس الأحد إنهم "يتوقعون تصاعدا في أعمال العنف قبل حلول شهر رمضان"ووفص النشطاء عددًا من الأسباب الأخرى التي يعتقدون أنها ستتصاعد التوترات منه:

"تصاعد التوترات في السجون الإسرائيلية و"توغل" للجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية واشتباكات في الضفة الغربية وهدم منازل في مناطق فلسطينية في القدس الشرقية وتهديدات بطرد عائلات من حي الشيخ جراح بالإضافة إلى التواجد الأمني الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس وخاصة في المسجد الأقصى"

وقال بعض النشطاء لصحيفة "ذا بوست" إنهم يحاولون إعادة القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام العالمي"نريد أن نتأكد من أن العالم لا ينسى الفلسطينيين".

وفي السياق ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ضباط الشرطة الإسرائيلية أكدوا أن "الاشتباكات المحتملة ستكون محدودة بدلاً من أن تؤدي إلى صراع أمني أوسع" ولم يستبعدوا احتمال انضمام حماس إلى التصعيد من غزة كما حدث العام المنصرم.