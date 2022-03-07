سلطنة عُمان تعلن عن انطلاق مناورة بحرية "خنجر حاد" بمشاركة عدة "دول صديقة"

أكدت الوكالة أن التمرين يهدف إلى "تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة"

أعلنت سلطنة عُمان، أمس الأحد، عن انطلاق المناورة البحرية "خنجر حاد" بمنطقة الباطنة البحرية (مطلة على ساحل خليج عمان)، بمشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة"، يهدف إلى "تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية" ويستمر حتى العاشر من مارس/آذار الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تم تنفذ التمرين بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني ومشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة"، مؤكدة أن التمرين يهدف إلى "تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة"، ولم تذكر الوكالة أسماء الدول المشاركة في المناورة.

وكانت الوكالة قد ذكرت، في 25 فبراير/شباط 2021، أن المناورة السابقة ذاتها التي اختتمت آنذاك شاركت فيها سفن من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانب آخر، أكدت الوكالة أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد، وقائد البحرية السلطانية اللواء سيف الرحبي، التقيا في مسقط مع الفريق بنجامين كي رئيس هيئة الأركان البحرية الملكية البريطانية، الذي يزور المملكة حالياً، وبحث الجانبان "سبل تعزيز مجالات التعاون العسكري".

يشار إلى أن التمارين التي تقيمها عُمان تهدف لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية وفرقها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى مع المهام الوطنية المنوطة بها.