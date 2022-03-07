استطلاع: "حوالي نصف الأردنيون يعتقدون أن إسرائيل هي الأكثر تهديدا للعالم العربي"

الغالبية الكبيرة من الأردنيين 77 في المئة تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية يواجهها الشرق الأوسط

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن "حوالي 46 في المئة من الأردنيين يعتقدون أن إسرائيل هي أكبر تهديد للعالم العربي"، حسب استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لقياس معرفة الأردنيين بالسياسة الخارجية للبلاد.

وأفاد المركز بأنه تم تنفيذ استطلاع "السياسية الخارجية الأردنية والعلاقات الدولية" خلال الفترة 15- 22 فبراير/شباط 2022، على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والاقاليم والفئات العمرية والتعليمية.

وصنف الاستطلاع" إسرائيل الأكثر تهديدا للأمن الوطني الأردني، حيث يعتقد 32 في المئة من الأردنيين بذلك، وهي الأكثر مسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يعتقد 48 في المئة من الأردنيين بذلك".

والغالبية الكبيرة من الأردنيين 77 في المئة تعتبر القضية الفلسطينية هي أهم مشكلة سياسية يواجهها الشرق الأوسط وتحتاج الى حل، بينما قال 12 في المئة فقط أن الأزمة السورية هي التحدي الأكبر للمنطقة.

وأكد الاستطلاع أنه على الرغم من معاهدة السلام بين القدس وعمان منذ 1994 وتحسن العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، فإن الآراء السلبية تجاه الدولة اليهودية ما زالت قائمة بين الشعب الأردني.

وتعتبر السعودية هي الدولة العربية الأكبر دعما اقتصاديا للأردن (37 في المئة من الأردنيين يعتقدون ذلك)، والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة غير العربية الأكثر دعماً اقتصادياً للأردن يليها الامارات العربية المتحدة وقطر (11 في المئة) لكل منهما، وبريطانيا (6 في المئة).