السعودية ستصنع أجزاء من منظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الجوي

تسعى المملكة إلى توطين أكثر من 50 بالمئة من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030

أعلنت السعودية الإثنين الاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية على تصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي في المملكة. وتسعى المملكة إلى توطين أكثر من 50 بالمئة من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 من 11,7 بالمئة في نهاية 2021، حسب البيانات الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً".

وتابعت أنّ هذا سيتم "بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)". وشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة هي الفرع المحلي للشركة الأم الأميركية.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعة قاسم الميمني أن المشروع يسعى إلى "الإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي" في السعودية. وتتعرض السعودية، خصوصا مدن جنوب المملكة المحاذية للحدود مع اليمن، باستمرار لهجمات يشنها المتمردون الحوثيون بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

ويأتي هذا الإعلان على هامش تنظيم السعودية "معرض الدفاع العالمي" الأول في الرياض، حيث تعرض نحو 600 شركة وهيئة مختصة بالصناعات العسكرية في 42 بلدا أحدث منتجاتها العسكرية.

وكانت السعودية اتفقت نهاية العام 2018 على شراء 44 منصة لإطلاق صواريخ "ثاد" وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار. وقال الجيش الأميركي إنّ منظومة "ثاد" الدفاعية استخدمت لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم للحوثيين على الإمارات نهاية كانون الثاني/يناير الفائت.