إيران أطلقت باتجاه اسرائيل ثلاث مسيرات في السنوات الخمس الأخيرة

أصبحت الطائرات بدون طيار مفهومًا عسكريًا لإيران، وبمثابة"جائحة" حقيقية، مقرونة بتقنيات متقدمة

تمكّنت إيران من تطوير قدراتها العسكرية فيما يتعلق بالمسيّرات التي فرضت نفسها بشكل كاسح على الترسانة الإيرانية على ما أفاد مراسل قناة i24news عنبار ماتياس. "فقد أصبحت الطائرات بدون طيار مفهومًا عسكريًا لإيران، وبمثابة"جائحة" حقيقية، مقرونة بتقنيات متقدمة يتم تطويرها من قبل الحرس الثوري والفرقة الجوية للجيش الإيراني. هناك الآن مرونة في الإنتاج والتشغيل مع الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز."

ويفيد ماتياس أنه تم تم اعتراض الطائرات بدون طيار التي تم توجيهها باتجاه دولة إسرائيل، وتحديدًا غزة بعد 25 دقيقة من الإقلاع. وأضاف: "خلال خمس سنوات من عام 2017 إلى عام 2022 أرسلت إيران باتجاه اسرائيل 3 طائرات بدون طيار".

وسمح الجيش الإسرائيلي بالكشف أمس الأحد، عن اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري. وقع الحادث منذ حوالي عام ولم يسمح بنشر المعلومة إلا للتو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت في سماء المنطقة بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وكانت الطائرات بدون طيار تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها".

ويضيف المراسل أنه "حالما يتم تطوير الطائرات بدون طيار تنتقل مسؤولية تفعيلها الى الشبكة التي تستخدمها، لذلك يكون لكل وكيل قاعدته للطائرات بدون طيار ويتناوب على إنتاج الأجهزة، وهذا يوفر لإيران الغطاء فهي لا تلام مباشرة وإنما يقع اللوم على الضربات الإيرانية والحوثيين.

في عام 2021، تم إرسال طائرة مسيرة من العراق، من قبل الميليشيات الموالية لإيران خلال عملية "حامي الأسوار".