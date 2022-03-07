إصابة إسرائيليان بعملية طعن في القدس وتحييد المنفذ

افادت مصادر إسرائيلية ان شرطيان إسرائيليان أصيبا في عملية طعن في البلدة القديمة في مدينة القدس وتوصف إصابتهما بالمتوسطة. وأفيد أن الشرطيان إطلقا النار تجاه منفذ عملية الطعن وقام بتحييده وأعلن عن وفاته لاحقا في المكان.

وتلقى الشرطيان العلاج من قبل الطواقم الطبية في المكان ، وإفاد موقع"واينت" أن كليهما بسنوات العشرين من حياتهما.

هذا وأفادت الشرطة الاسرائيلية أن المنفذ وصل الى قرب باب القطانين بالبلدة القدس في القدس وهو يحمل سكينا وقام بطعن الشرطيين، ورد الشرطيان عليه بإطلاق النار تجاهه وقاموا بتحييده، وتم إغلاق الطرق المؤدية الى المكان.

وإفيد أن التبليغ عن عملية الطعن وصل الى المركز 101 الساعة 17:37، وبعدها قام مضمدون ومسعفون بتقديم الاسعافات الاولية في المكان.

يتبع ...