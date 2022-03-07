وزير الأمن الاسرائيلي :"الاتفاق النووي ليس نهاية حتمية بالنسبة لنا"

غانتس يقول ان اسرائيل ستعمل بكل قدراتها والوسائل المتاحة لمنع تحول ايران لتهديد وجودي

قال وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس عبر منشور في الفيسبوك جاء بعد ما كشفه الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل اعترضت طائرتين مسيرتين ايرانيتين كانت في طريقها إلى قطاع غزة وهي تحمل مسدسات، وتطرق أيضا إلى الاتفاق النووي الذي يتم العمل على تشكيله في المباحثات بين ايران والدول العظمى في فيينا.

وكتب غانتس "بين إن وقع الاتفاق أو لا-هو لن يكون نهاية حتمية بالنسبة لنا، وليس بالنسبة لدول المنطقة والعالم التي يجب عليها الاستمرار بمكافحة العدوانية الايرانية. الجهاز الأمني ودول إسرائيل كلها ستعمل بكل الوسائل التي لديها-سياسية، اقتصادية، وإن يتطلب عسكرية، حتى تضمن سيادة وأمن مواطني إسرائيل".

وأضاف غانتس :"اسرائيل، بواسطة الجيش الإسرائيلي والمنظمات الأمنية، ستواصل العمل أمام المحاولات الايرانية بزرع الإرهاب في المنطقة والعالم. سنمنع أي محاولة وسنفرض ثمنا غاليا على ايران".

وتابع غانتس :"العدوانية الايرانية تتم بدون مظلة نووية-إن وصلت ايران إلى العتبة النووية، ستصبح أكثر خطورة على السلام العالمي، لذا حان الوقت الآن لأن يتجند العالم لوقفها. نحن كإسرائيل، كما قلت- سنعمل بكل قدراتها والوسائل التي لدينا حتى نمنع ايران من أن تتحول الى تهديد وجودي".

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