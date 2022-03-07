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تقرير: واشنطن تضغط على السلطة الفلسطينية "لإدانة" الغزو الروسي لأوكرانيا

i24news

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
Yevgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APالرئيس الفلسطيني محمود عباس

بحسب التقرير فإن السلطة الفلسطينية لم ترضخ حتى الان للضغوطات التي تمارس عليها

رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يتعرض لضغوطات من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى في أوروبا، بهدف انضمام السلطة إلى الإدانات العلنية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، جاء هذا بحسب ما أفادت وكالة "سما" الاخبارية الفلسطينية.

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ونقلت مصادر للوكالة أن أعضاء في مجموعة G7 أوضحوا أمام السلطة في رام الله موقفهم بخصوص الحرب، والحاجة الى اتخاذ موقف واضح حيال العملية العسكرية في أوكرانيا. 

وأشارت المصادر، الى أن السلطة الفلسطينية عارضت حتى الآن الضغوطات، رغم رفض واشنطن والاتحاد الأوروبي الموقف الفلسطيني "المحايد"، وحتى أنهم أشاروا إلى أن اتخاذ موقف واضح ضد روسيا، يعني "انتحار سياسي" وإلحاق ضرر ممكن بحليف على الساحة الدولية. وأوضحت المصادر أن السلطة ستدعو الى حل ديبلوماسي للأزمة الروسية-الأوكرانية. وحتى أنها لن تدين بشكل علني الأنشطة ضد أوكرانيا. 