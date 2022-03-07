وزير خارجية أوكرانيا:’إل عال’ تتجاوز العقوبات على روسيا-ضربة للعلاقات مع إسرائيل

وزير الخارجية الاوكرانية يهاجم الشركة الاسرائيلية بشدة و"ال عال" تقول هذه معلومة "مغلوطة وغير صحيحة"

هاجم وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبا الاثنين شركة "إل عال" الاسرائيلية بشدة، وبرأيه الشركة الإسرائيلية تحصل على دفعات في النظام المصرفي الروسي "مير"، والتي برأيه تستهدف تجاوز العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والحرب التي تدور منذ 12 يوما.

وكتب كوليبا في تغريدة "هناك من يريد كسب المال الغارق بدماء أوكرانيا..هذا ليس أخلاقي وهذه ضربة للعلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا".

شركة "ال عال" عقبت على استخدام بطاقات الائتمان "مير" وقالت إنه تم حظرها من 28 شباط/فبراير وقال :"نأسف على أنه لم يتم إجراء فحص بسيط معنا قبل هذا النشر الخاطئ، لأن الحقائق مختلفة تماما".

وشددت على أن الشركة تعمل بتنسيق كامل مع الحكومة الاسرائيلية "على مدار الأزمة قامت الشركة بإنقاذ آلاف الإسرائيليين اليهود والأجانب من كييف وكانت الشركة الأخيرة التي قامت بتسيير رحلات إلى أوكرانيا، مع إغلاق المجال الجوي، شركة ’إل عال’ قامت بنقل مئات الأطنان من المعدات الانسانية والطبية لأوكرانيا، أنقذت الأيتام واللاجئين واهتمت بإعادتهم إلى البلاد". وأضافت الشركة بأنها تقوم بتسيير رحلات إلى روسيا بطلب من الحكومة الإسرائيلية وبتأمين خاص تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية ولجنة المالية. وأشارت "سنواصل وننقذ الإسرائيليين واليهود من روسيا ما دام الامر ممكنا".