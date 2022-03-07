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واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين في غينيا لاتهامهما ب"تمويل حزب الله"

i24NEWS - AFP

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عناصر حزب الله يقفون أمام تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني ، خلال حفل إحياء الذكرى الثانية لاغتياله ، في الضاحية الجنوبية لبيروت ، لبنان ، 4 يناير / كانون الثاني 2022
AP Photo/Hussein Mallaعناصر حزب الله يقفون أمام تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني ، خلال حفل إحياء الذكرى الثانية لاغتياله ، في الضاحية الجنوبية لبيروت ، لبنان ، 4 يناير / كانون الثاني 2022

تنص العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول يمتلكانها

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين في غينيا تتّهمهما بـ"تمويل" حزب الله، اللبناني الشيعي الموالي لإيران والذي سبق للولايات المتحدة أن ادرجته على قائمة المنظمات الإرهابية في العام 1997.

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وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عن هوية الرجلين، وهما ابراهيم طاهر (58 عاماً) وعلي سعادة (79). وأفيد أن الأول هو "أحد أبرز داعمي" حزب الله في غينيا ويحمل الجنسيات اللبنانية والبريطانية والغينية، فيما يتولى سعادة تحويل الأموال إلى الحزب عبر ممثلين له في غينيا ولبنان ويحمل بدوره أكثر من جنسية (اللبنانية والبريطانية والغينية).

وتنص العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول يمتلكانها في الولايات المتحدة وتحظر عليهما استخدام النظام المصرفي الأميركي.