واشنطن تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين في غينيا لاتهامهما ب"تمويل حزب الله"

تنص العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول يمتلكانها

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين في غينيا تتّهمهما بـ"تمويل" حزب الله، اللبناني الشيعي الموالي لإيران والذي سبق للولايات المتحدة أن ادرجته على قائمة المنظمات الإرهابية في العام 1997.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عن هوية الرجلين، وهما ابراهيم طاهر (58 عاماً) وعلي سعادة (79). وأفيد أن الأول هو "أحد أبرز داعمي" حزب الله في غينيا ويحمل الجنسيات اللبنانية والبريطانية والغينية، فيما يتولى سعادة تحويل الأموال إلى الحزب عبر ممثلين له في غينيا ولبنان ويحمل بدوره أكثر من جنسية (اللبنانية والبريطانية والغينية).

وتنص العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول يمتلكانها في الولايات المتحدة وتحظر عليهما استخدام النظام المصرفي الأميركي.