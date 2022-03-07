لقاء إسرائيلي فلسطيني سري في رام الله يهدف إلى بلورة حزمة تسهيلات للفلسطينيين

هدف اللقاء إلى صياغة بنود حزم من التسهيلات للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان والذي سيبدأ خلال ثلاثة أسابيع

كشف موقع واينت عن لقاء سري جرى في مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء اليوم الإثنين بين قيادات إسرائيلية ومسؤول فلسطيني.

وأفاد الموقع أن رئيس قيادة وزير الأمن الإسرائيلي، معيان يسرائيلي وصل إلى رام الله للقاء حسين الشيخ، المسؤول عن التنسيق مع إسرائيل، على ما أكد مصدر فلسطيني لـ Ynet. وبحسب المصدر فقد حضر الاجتماع أيضًا منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان.

وهدف اللقاء إلى صياغة بنود حزم من التسهيلات للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان والذي سيبدأ خلال ثلاثة أسابيع، في حين لم يعلق مكتب وزير الأمن على التقرير.