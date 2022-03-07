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لقاء إسرائيلي فلسطيني سري في رام الله يهدف إلى بلورة حزمة تسهيلات للفلسطينيين

i24news

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عمال فلسطينيون يعودون إلى منازلهم بعد إنهاء يوم عمل في إسرائيل، بعد عبورهم من نقطة تفتيش أمنية إسرائيلية بالقرب من بلدة نعلين الفلسطينية ، غرب رام الله في الضفة الغربية ، 5 سبتمبر ، 2019.
ABBAS MOMANI / AFPعمال فلسطينيون يعودون إلى منازلهم بعد إنهاء يوم عمل في إسرائيل، بعد عبورهم من نقطة تفتيش أمنية إسرائيلية بالقرب من بلدة نعلين الفلسطينية ، غرب رام الله في الضفة الغربية ، 5 سبتمبر ، 2019.

هدف اللقاء إلى صياغة بنود حزم من التسهيلات للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان والذي سيبدأ خلال ثلاثة أسابيع

كشف موقع واينت عن لقاء سري جرى في مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء اليوم الإثنين بين قيادات إسرائيلية ومسؤول فلسطيني. 

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وأفاد الموقع أن رئيس قيادة وزير الأمن الإسرائيلي، معيان يسرائيلي وصل إلى رام الله للقاء حسين الشيخ، المسؤول عن التنسيق مع إسرائيل، على ما أكد مصدر فلسطيني لـ Ynet. وبحسب المصدر فقد حضر الاجتماع أيضًا منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان. 

وهدف اللقاء إلى صياغة بنود حزم من التسهيلات للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان والذي سيبدأ خلال ثلاثة أسابيع، في حين لم يعلق مكتب وزير الأمن على التقرير.