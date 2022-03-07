إصابة جنديين إسرائيليين من حرس الحدود في عملية دهس في الضفة الغربية

الشرطة العسكرية تلقي القبض على المنفذ بتنفيذ عملية الدهس في قرية سيلة الحارثية قرب جنين

أصيب شرطيان إسرائيليان في حرس الحدود بصورة طفيفة بعد اصطدام سيارة بسرعة في مركبتهم المحصنة التي كانوا يستقلونها خلال نشاط عملياتي في قرية سيلة الحارثية القريبة من جنين، الشرطة قامت باعتقال المشتبه بتنفيذ عملية الدهس وتم اقتياده لتحقيقات السلطات الامنية، وتدور شبهات أن الحديث يدور عن عملية على خلفية قومية.

من جانبها اعلنت الشرطة في بيان أنه "خلال نشاط لعناصر شرطة حرس الحدود والجيش الإسرائيلي في القريبة، لاحظ المقاتلون مركبة تتجه نحوهم بسرعة- وبعد فترة قصيرة اصطدمت بمركبة عسكرية محصنة وتسببت لها بأضرار، كلا الجنديين الذين اصيبا بالعملية نقلوا لتلقي العلاج الطبي في القاعدة العسكرية".