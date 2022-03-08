الجيش الإسرائيلي يعلن هدم منزلين لمنفذي عملية حومش في الضفة الغربية

نفذ مسلحون فلسطينيون في 16 كانون الأول/ ديسمبر2021 عملية إطلاق نار قُتل فيها يهودا ديمنتمان

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بانتهاء عمليات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود هدم منزلين يعودان لمنفذي عملية حومش في الضفة الغربية، التي أطلق خلالها المتهمان النار على حافلة إسرائيلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وهدمت قوات الجيش وشرطة الحدود ، الليلة الماضية(الإثنين)، منزل محمد جرادات، وكذلك الطابق الأرضي الذي سكن فيه غيث جرادات، في قرية سيلة الحارثية في لواء منشيه في الضفة الغربية.

ونفذت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين في 16 كانون الأول/ ديسمبر2021 عملية إطلاق نار في مفرق حوميش قُتل فيها يهودا ديمنتمان وجُرح اثنان آخران.

واندلعت خلال عملية الهدم، أعمال شغب عنيفة شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرات والقنابل اليدوية على القوات ما حدا بقوات الجيش إلى استخدام الوسائل لتفريق المظاهرات، وإطلاق النار.

كما أقدم مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية، على إطلاق النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الهدم، ورد مقاتلو الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وسط إتمامهم المهمة بنجاح.

وتم هدم المنازل بأوامر قائد القيادة المركزية بعد رفض التماسات لإلغاء الأوامر التي قدمها أهالي منفذي العملية الدموية، إلى المحكمة العليا.

في الوقت نفسه، رفعت النيابة العسكرية لوائح اتهام ضد منفذي العملية أمام المحكمة العسكرية.

يذكر أن هدم منزل الفلسطيني المتورط بعملية إطلاق النار محمود جرادات تم في 14 شباط 2022. وفي الأول من آذار 2022 صدر أمر بمصادرة وهدم منزل عمر جرادات.