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نائب الأركان الإيرانية: علينا أن نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات للوقوف أمام أي هجوم

i24NEWS

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صواريخ أرض - أرض التابع للحرس الثوري الإيراني معروضة في مكان مجهول في إيران في 9 فبراير 2022 ..
SEPAHNEWS / AFPصواريخ أرض - أرض التابع للحرس الثوري الإيراني معروضة في مكان مجهول في إيران في 9 فبراير 2022 ..

رئيس الأركان العامة الإيرانية"قائد الثورة الاسلامية يؤكد منذ اعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات"

قال نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عزيز نصير زادة، صباح اليم الثلاثاء، إنه "علينا ان نكون اقوياء بحيث نتخذ مواقف هجومية في جميع المجالات للوقوف امام هجوم العدو" وأضاف بأن"العدو توجه نحو الحرب المركبة"

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وأشار نصير زادة في كلمته صباح اليوم الثلاثاء خلال مراسم تخريج دفعة من الطيارين في قاعدة "نوجة" الجوية بهمدان غرب إيران، إلى أن " قائد الثورة الاسلامية يطلب منا بذل الاهتمام الجاد بالحرب المركبة"وأضاف "قائد الثورة الاسلامية يؤكد منذ اعوام طويلة على تعزيز القدرات في جميع المجالات" 

واكد نصير زادة على "ضرورة الاهتمام بالحرب النفسية والإعلامية" وتابع "لقد وقعت في العالم احداث ومشاكل كان من المحتمل ان تتجه نحو بلادنا الا ان قوة وتماسك الجمهورية الاسلامية حالت دون ذلك"