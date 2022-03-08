رئيس الأركان العامة للحرس الوطني القبرصي يزور إسرائيل لأول مرة

استُقبل الضيف بمراسم عسكرية وعُقد اجتماع استراتيجي عملياتي لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة في الشرق الأوسط

بدأ رئيس الأركان العامة للحرس الوطني القبرصي الفريق ديموكريتوس زرفاكيس زيارته الأولى لإسرائيل أمس (الاثنين)، على ما أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.

وأدى حرس الشرف التابع للجيش الإسرائيلي التحية العسكرية، في استقبال الجنرال. ثم عُقد اجتماع استراتيجي عملياتي لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة في الشرق الأوسط. وركزت المناقشة على فرص توسيع التعاون بين الجيشين. وشارك في الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس مديرية التخطيط الاستراتيجي والتعاون، اللواء طال كيلمان، رئيس قسم التعاون الدولي، والعميد إفي ديفرين ومسؤولين كبار آخرين.

وسيشتمل برنامج الجنرال القبرصي زيارة للحدود الشمالية للبلاد، وسيقوم بزيارة لنظام الردع الصاروخي المعروف ببطارية القبة الحديدية للدفاع الجوي.