يضم الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي

أفادت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وصل إلى الرياض في إطار زيارة رسمية حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويضم الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، و أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه فور نزول السيسي من الطائرة قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيباً بوصوله إلى المملكة. حسب موقع العين الإخبارية.

وحسب بيان سابق صدر عن الرئاسة المصرية فإن "الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة".

وأضافت أن الرئيس المصري سيبحث في السعودية مع الملك سلمان والأمير محمد "العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".