شاكيد :"إسرائيل ستستوعب 25 ألف مواطن أوكراني"

هؤلاء المواطنين ستسوعبهم اسرائيل ليس بموجب "قانون العودة" وسيحصلون على اقامة مؤقتة حتى انتهاء الحرب

كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد الثلاثاء عن "الخطة لاستيعاب لاجئين من أوكرانيا" والتي أعدتها مع طاقم وزارتها خلال الأيام الماضية، حيث وصل إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مواطنون أوكرانيون فروا من الحرب إلى إسرائيل حيث أن جزءا منهم "لا يحق له الوصول لإسرائيل بموجب قانون العودة".

واستهلت شاكيد مؤتمرها الصحافي بالقول :"مناظر الحرب الأوكرانية ومعاناة المواطنين، تهز النفس، يوجد للحدث تأثير على إسرائيل التي تستعد لاستيعاب عشرات الآلاف ممن يحق لهم القدوم إلى إسرائيل بموجب قانون العودة".

الخطوط العريضة للخطة: اسرائيل بصورة مؤقتة 20 ألف مواطن أوكراني، والذي تواجدوا حاليا قبل الحرب بصورة غير قانونية، كما اتفق على حصة استضافة اضافية من 5000 أوكراني هربوا بعد اندلاع المعارك، وذكرت شاكيد أن اللاجئين سيتلقون على إقامة مؤقتة (إقامة سائح) لمدة ثلاثة أشهر، وسيسمح لهم بالعمل في إسرائيل. في حال عدم انتهاء الحرب سيحصلون على تأشيرة عمل، لكن اللاجئين سيلتزمون بالتوقيع بالمطار على تعهد بالعودة إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب.

وقالت شاكيد إن إسرائيل لن تتمكن من الاستمرار باستيعاب مواطنين أوكرانيين بدون قيود، حيث أن هذه الارقام تضاف الى مستحقي "قانون عودة" إضافية، وبالتالي هناك ضرورة لتنظيم الهجرة إلى إسرائيل. مع ذلك ، أضافت "كل أوكراني يرغب بالمجيء إلى إسرائيل، يمكنه تقديم طلب عبر الانترنت، حيث سيقوم كل مواطن أوكراني يأتي إسرائيل بعرض موافقة وزارة الخارجية".