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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من ضباطه بقصف منسوب لاسرائيل في سوريا

i24news

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الحرس الثوري الإيراني
AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IRالحرس الثوري الإيراني

وكانت تقارير سورية أفادت عن إصابة ستة آخرين في الهجوم المنسوب الى إسرائيل قرب دمشق

قتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني في الضربة المنسوبة الى إسرائيل أمس قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس الثوري مساء اليوم، وبحسب البيان فإن الضابطان هما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد"، وحذر البيان إسرائيل بأنها ستدفع "ثمن هذه الجريمة"، جاء هذا بحسب نقلته وكالة أنباء فارس الايرانية. 

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وكانت تقارير سورية أفادت عن اصابة ستة آخرين من الموالين لإيران في الهجوم، وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج في أحد مستشفيات دمشق. 

ووقع الهجوم أمس الساعة الخامسة فجرا، وأفاد الجيش السوري عن اعتراض أنظمته الدفاعية "لصواريخ الجيش الاسرائيلي، أطلقت من منطقة الجولان". وأفاد الجيش أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة للحرس الثوري الايراني، وبفس اليوم لم يتم التبليغ عن أضرار جراء الهجوم، وهذا هو الهجوم السابع المنسوب لإسرائيل في سوريا منذ بداية عام 2022