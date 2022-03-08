تأهب إسرائيلي بعد الاعلان عن مقتل الضابطين الايرانيين في سوريا

موقع "والا" يقول ان اسرائيل نشرت منظومة القبة الحديدية على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا

تأهب إسرائيلي بعد إعلان الحرس الثوري الايراني عن مقتل ضابطين في الضربة المنسوبة لإسرائيل في سوريا فجر أمس، حيث قال بيان الحرس الثوري إن إسرائيل "ستدفع ثمن هذه الجريمة" وقال مسؤولون مطلعون لموقع "واينت" الاخباري إن كلا الضابطين كانا يعملان بمشروع الصواريخ الدقيقة لايران وحزب الله، لذلك فإن الحديث يدور عن ضربة قوية لايران.

وذكر الموقع أنه في الماضي، عندما قتل ضباط في هجمات منسوبة لإسرائيل رد فيلق قدس بقيادة قاسم سليماني بإطلاق قذائف تجاه الجولان،لكن ومنذ اغتيال قاسم سليماني قدرة ايران في سوريا تضررت، وخطتها التموضع في سوريا حتى الآن لم تنجح مثل محاولاتها الانتقامية العديدة.

وبحسب الموقع فإن احدى الامكانيات بأن تتم المحاولة الانتقامية الايرانية بواسطة طائرة مسيرة، حيث تحسنت القدرات الايرانية بتشغيل مثل هذه الطائرات بشكل كبير، وكانت إسرائيل كشفت قبل يومين أن اسرائيل اعترضت طائرتين مسيرتين ايرانيتين كانت في طريقها الى قطاع غزة وهي تحمل مسدسات، والهدف كان فتح طريق وإحراج إسرائيل.

موقع "والا" الاخباري أفاد أن الجهاز الأمني يخشى ردا ايرانيا، والجيش الاسرائيلي يتجهز لامكانية اطلاق قذائف من سوريا تجاه إسرائيل ورفع من تأهبه من خلال نشر منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع سوريا.

رغم ذلك، المفاوضات حول الاتفاق النووي الايراني لا زالت مستمرة وسجلت تقدما كبيرا، ومن المشكوك فيه أن يقوم الايرانيون بتعريض الاتفاق للخطر من خلال تسخين المنطقة وتصعيد الأحداث.