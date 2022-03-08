الحكومة الاسرائيلية تطالب بتمديد إضافي لإخلاء خان الاحمر

جاء الطلب الجديد بالتأجيل انه "بسبب انشغال رئيس الحكومة الاسرائيلية بالازمة في اوروبا"

أفادت القناة الاسرائيلي "13" أن الحكومة الاسرائيلية طلبت اليوم من المحكمة العليا تأجيلا اضافيا لـ30 يوما لتحديث وضع التجمع البدوي خان الاحمر شرقي مدينة القدس ، وكتب في الطلب "بسبب انشغال رئيس الحكومة في أزمة القتال في أوروربا" جاء هذا بعد طلب سابق للحكومة هذا الأسبوع بالتمديد يومين.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي منح قضاة المحكمة العليا تمديدا لنصف عام لإخلاء القرية، وذلك بعد طلب قدمته الحكومة لتأجيل الاخلاء، وبعد المصادقة على التمديد المرة الماضية، حذرت القاضية في قرارها الصادر في حينه ضمنيا من أنه لن يكون تأجيل إضافي.

ويشار الى أنه في عام 2018 أصدرت المحكمة قرارها بأنه يمكن إخلاء خان الأحمر، ومنذ ذلك الوقت طلبت الحكومة مجددا تمديدات لأسباب سياسية -أمنية.