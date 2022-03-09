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  • لأول مرة منذ 14 عاما: الرئيس الاسرائيلي ينطلق اليوم في زيارة الى تركيا

لأول مرة منذ 14 عاما: الرئيس الاسرائيلي ينطلق اليوم في زيارة الى تركيا

i24news

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الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ
Olivier Fitoussi/Flash90الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ

جاءت الزيارة بعد دعوة رسمية تلقاها هرتسوغ من الرئيس هرتسوغ رجب طيب أردوغان

يقلع الرئيس الاسرائيلي يستحاك هرتسوغ برفقة زوجته ميخال اليوم في زيارة رسمية إلى تركيا وذلك بعد دعوة رسمية تلقاها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسيزور هرتسوغ خلالها أنقرة وإسطنبول، حيث سجري إجتماعات مع الرئيس التركي وأعضاء الجالية اليهودية هناك. 

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وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أمس أن الرئيسان سيجريان إجتماعا مغلقا وبعده سيجريان اجتماعا موسعا، وذكر التقرير إن الرئيس الإسرائيلي على تنسيق مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد بشأن هدف الاجتماع، والذي بشكل أساسي يهدف إلى "فتح صفحة جديدة" بين البلدين. 

وأفيد أن اليونان وقبرص على إطلاع على تفاصيل المحادثات بين إسرائيل وتركيا وسيتم اطلاعهم على ما سيجري خلال هذه الزيارة، في المقابل بدأت الاتصالات لزيارة متبادلة يقوم بها مسؤول تركي إلى إسرائيل. 

الرئيس هرتسوغ سيكون الرئيس الإسرائيلي الأول الذي يزور تركيا منذ عام 2008، مع استلام الرئيس هرتسوغ مهام منصبة، تلقى اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته باختياره رئيسا، وهي محادثة أدت إلى تجديد الحوار بين البلدين. 

وفي الزيارة التي جرى تنسيقها بين رئيس الحكومة بينيت ووزير الخاجية لابيد ومكاتبهم، سيتم مناقشة مختلف القضايا المتبادلة بين البلدين، بما يشمل الامكانية لمضاعفة التعاون بالمواضيع المختلفة بين البلدين والشعبين. 

 