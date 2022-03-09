مراقب الدولة:"إسرائيل ليست جاهزة لاستهداف مواقع تخزن مواد خطيرة في الحرب"

بحسب التقرير هناك العديد من المواقع في إسرائيل والتي تحتفظ بمواد خطيرة

كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو انغلمان أن طريقة التعامل وحماية المواقع التي يتم الاحتفاظ فيها بمواد خطيرة في إسرائيل بها عيوب، ووجد أن برامج الحماية لهذه المنشآت غير سليمة، وإنه في حال وقوع حرب من الممكن أن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة حدث كبير من الممكن أن يكبد وفاة آلاف المواطنين.

وبحسب التقرير في "يسرائيل هيوم" فإن في إسرائيل هناك آلاف المواقع التي تخزن مواد خطيرة، جزء منها قريب من مراكز سكانية مزدحمة، هذه المنشآت معرضة لتهديدات أمنية واستهدافها يمكن أن يؤدي إلى وقوع عدد كبير من القتلى،قطع الاستمرارية الوظيفية لعمل الاقتصاد وإغلاق طرق رئيسية".

مستوى الخطورة في حادث استهداف مواقع تخرن مواد سامة ينقسم لمستويين، دائرة ساخنة (PAC3) والتي يوجد بها خطر الموت للماكثين في مناطق مفتوحة، دائرة فاترة والتي يتعرض بها الذين يمكثون بالمنطقة الى أضرار صحية لا يمكن الشفاء منها. ويسكن المناطق الخطرة عموما 1.3 مليون مواطن في الدائرة الخطيرة، و3.2 مليون في الدوائر الفاترة.

وعلى ضوء هذا فحص مراقب الدولة موضوع الاستعدادات والتأهب لأي استهداف لهذه المنشآت في حال وقوع حرب ووجد إنه "رغم التهديدات لكن خطط حماية هذه الأمكنة المنسوبة لإدارة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، سلطة الطوارئ القومية وحماية البيئة، غير مكتملة".أما بخصوص الاستعداد لهجوم سايبر، فإن وحدة السايبر الوطنية ووزارة حماية البيئة لم يجهزوا سيناريو يرتبط بتهديد سايبر بما يرتبط مع المصانع التي تخزن مواد سامة والتي هي ليست بنية تحتية مهمة للدولة.

وزارة الأمن الاسرائيلية عقبت لصحيفة "يسرائيل هيوم" وأشارت الى خطة اعدتها الحكومة لحماية هذه المواقع لخمس سنوات شاركت بها عدة وزارات وسيتم المصادقة عليها بشكل نهائي حتى حتى نهاية الربع الأول من عام 2022".المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال إن "الجبهة الداخلية ترى أهمية كبيرة للاهتمام بموضوع المواد الخطيرة، وتعمل على تطبيق توصيات تقرير مراقب الدولة بموجب الموارد المتاحة لديها ولسلم الأولويات التي سيتم تحديدها".