ولي عهد أبوظبي ورئيس ألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات وأمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها

تبادلا وجهات النظر بشأنها، وتطرقا إلى "مستقبل أمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها".

بحث ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، في اتصالا هاتفيا من رئيس ألمانيا فالتر شتاينماير "العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك" وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وتطرقا إلى "مستقبل أمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها".

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، تهنئته الرئيس الألماني بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة متمنياً له التوفيق في خدمة بلاده وشعبه الصديق وتطرق الإتصال إلى "إكسبو 2020 دبي" وأهميته خاصة في استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.