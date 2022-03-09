الترحيب بوصول الرئيس الإسرائيلي بعزف نشيد "هتكفا" الوطني في قصر أردوغان في تركيا

ترقى التوقعات إسرائيليًا إلى إقامة لجان عمل مشتركة تدرس كيفية تعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها.

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى أنقرة ظهر الأربعاء في زيارة تاريخية إلى تركيا، واستقبل هرتسوغ في قصر أردوغان في أنقرة المزين بأعلام إسرائيلية، بعزف النشيد الوطني "هتكفا" (الأمل)، بمرافقة 21 طلقة بندقية.

تعتبر زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الأولى لزعيم إسرائيلي منذ 2008.

ومن المقرر أن يستضيف أردوغان لاحقًا هرتسوغ على مأدبة عشاء رسمية يحضرها الوفد المرافق للرئيس الإسرائيلي. وسيغادر الرئيس الإسرائيلي في ساعات الليل، أنقرة متوجها إلى اسطنبول، حيث سيلتقي في اليوم التالي مع الجالية اليهودية في كنيس نيفي شالوم، الذي كان مسرحًا لعمليتين عدائيتين، ليعود في مساء ذلك اليوم إلى إسرائيل.

ويفيد مطلعون على الحدث، بأنه في إسرائيل يتم التعامل مع هذه الزيارة لا سيما على مستوى التوقعات بحذر شديد. وتمت الإشارة إلى أن التوقعات ترقى إلى إقامة لجان عمل مشتركة تدرس كيفية تعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي غادر البلاد صباح اليوم الأربعاء متجهًا إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعد استقبالاً رسميًا لضيفه الإسرائيلي.