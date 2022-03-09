رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لمملكة البحرين

سيلتقي رئيس الأركان بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة الى قائد الأسطول الخامس

وصل رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال آفيف كوخافي مساء الأربعاء إلى البحرين، في زيارة هي الأولى من نوعها، حيث تم استقباله رسميًا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي. والتقى بعد ذلك مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين.

كما وسيلتقي رئيس الأركان بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة الى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين.

وتضاف هذه الزيارة إلى سلسلة اجتماعات ولقاءات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي، من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي.

يرافق الجنرال كوخافي في زيارته كل من رئيس الهيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجور جنرال طال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين ورئيس شعبة الدراسات في هيئة الاستخبارات العميد عميت ساعار.