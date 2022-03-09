الرئيس التركي: تحسين العلاقات مع إسرائيل سيساهم في استقرار المنطقة

"مستعدون للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما أن لدينا إمكانية للتعاون مع إسرائيل في القطاع الدفاعي"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغا لنظيره الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، مساء الأربعاء، "إن تحسين العلاقات مع إسرائيل سيساهم في استقرار المنطقة" وتابع"مستعدون للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما أن لدينا إمكانية للتعاون مع إسرائيل في القطاع الدفاعي".

وأكد أردوغان أن بلاده تسعى إلى "تعزيز العلاقات مع إسرائيل"، موضحا أن "العمل جار لإعادة إحياء الروابط الاقتصادية بين البلدين إلى سابق عهدها".

ورحب أردوغان بضيفه بالقول: "يسعدني أن أرحب بالرئيس هرتسوغ في القصر الرئاسي في أنقرة. أهلا بكم في تركيا. وأعتقد أن هذه الزيارة التاريخية ستكون نقطة تحول في العلاقات بين تركيا وإسرائيل. وتعزيز العلاقات مع دولة إسرائيل ينطوي على قيمة كبيرة بالنسبة لبلدنا ".

واتفق الرئيسان الإسرائيلي والتركي خلال الاجتماع الذي امتد قرابة الساعة والنصف على وضع آليات لحل الخلافات، لتدارك وقوع انفجارات في العلاقات بين الطرفين مستقبلًا، على ما ذكر واينت. وناقش الطرفان خلال الاجتماع أنشطة حماس في تركيا، وعودة السفراء إلى كلا الدولتين والدفع بالعلاقات قدمًا.