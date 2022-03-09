الرئيس الإسرائيلي: وزير الخارجية التركي سيلتقي نظيره الإسرائيلي شهر أبريل المقبل في القدس

كما سيناقش وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إعادة تعيين السفراء

صرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال مؤتمر عقده على شرف وصوله إلى تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أعلمه بأنه ينوي زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أوائل شهر أبريل / نيسان القادم، كما سيناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إعادة تعيين السفراء.

يتبع...