السيدة الإسرائيلية الأولى تزور برفقة سيدة تركيا الأولى المكتبة الرئاسية في المجمع الرئاسي

أهدت السيدة هرتسوغ مضيفتها عددًا من الكتب العبرية التابعة لمجموعة المكتبة الرئاسية باللغة العبرية

أجرت زوجة الرئيس الإسرائيلي ميخال هرتسوغ برفقة زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان زيارة للمكتبة الرئاسية في المجمع الرئاسي في أنقرة وأهدتها عددا من الكتب العبرية التابعة لمجموعة المكتبة الرئاسية باللغة العبرية، بما في ذلك أعمال الشعر والنثر لكتاب بارزين في الأدب الإسرائيلي.

وأهدت السيدة هرتسوغ خلال الزيارة عددًا من الكتب العبرية التابعة لمجموعة المكتبة الرئاسية باللغة العبرية، بما في ذلك أعمال الشعر والنثر لكتاب بارزين في الأدب الإسرائيلي، من بينهم ش. ي عجنون وليئا غولدبيرغ، ودافيد غروسمان. كما قدمت السيدة الأولى للمكتبة نسخة من الكتاب المقدس العبري وترجمة عبرية للقرآن. وبدورها قدمت سيدة تركيا الأولى ضيفتها الإسرائيلية كتاب أشعار تركية مترجماً إلى العبرية.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أجرى اليوم بصحبة السيدة الأولى ميخال، زيارة تاريخية لتركيا التي شهدت العلاقات معها في السنوات الأخيرة، تدهورًا كبيرًا اتخذ ذروته بسحب السفراء من كلا البلدين. واستقبل هرتسوغ اليوم الأربعاء بحفاوة في قصر الرئاسة في أنقرة، وسط عزف النشيد الوطني الإسرائيلي هتكفا.