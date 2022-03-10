تقرير: هرتسوغ طلب من إردوغان العمل ضد نشطاء حماس في تركيا

كما طلب الرئيس التركي بأن يتم تمرير خط غاز البحر المتوسط الواصل لاوروبا عن طريق تركيا

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ طلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماعهم في قصره في أنقره الاربعاء العمل ضد نشطاء حركة حماس على الأراضي التركية، وقالت القناة إن إسرائيل طرحت هذه القضية عدة مرات في الماضي. وقال مسؤولون مطلعون على الموضوع إن هذا لم يكن شرطا لإجراء الزيارة. لكن من الناحية العملية، إسرائيل وتركيا تتفقان اليوم على تسخين العلاقات بين البلدين.

وبحسب التقرير للأتراك يوجد طلبات من إسرائيل، حيت طرح الرئيس التركي طلبا خلال محادثته مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، وطلب دفع مشروع أنبوب غاز البحر المتوسط الذي يهدف نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا.وأفيد أنه خلال الأيام الماضية اجتمع مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين بهدف تسخيرهم لهذه الخطوة.

وبحسب المسؤولين الأتراك الحديث هنا عن الطريقة المثلي لتقليل ارتباط أوروبا بالغاز الروسي، وإفيد أيضا أن وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو سيزور إسرائيل الشهر المقبل، أيضا وزير الطاقة التركي فاتح دومينيز سيزور إسرائيل أيضا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماعه مع هرتسوغ إن "الزيارة التاريخية تفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين البلدين وأن الحديث يدور عن نقطة تحول بعد سنوات من العلاقات المتوترة" الرئيس هرتسوغ قال إنها "لحظة هامة جدا بالعلاقات بين البلدين بعد فترة جفاف وإن إسرائيل وتركيا يمكنهما ويجب عليهما التعاون بمجالات عديدة" وقال "لا يمكننا التوافق على كل شيء، لكننا نطمح لحل الخلافات باحترام متبادل وانفتاح".