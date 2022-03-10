الرئيس الإسرائيلي بعد لقائه إردوغان "كان منفتحا لحوار حقيقي"

الرئيس الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم إقامة "آلية لمنع الأزمات بين إسرائيل وتركيا ومواجهتها".

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ صباح اليوم في اعقاب اجتماعه في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء في مؤتمر صحافي بإسطنبول إن الرئيس التركي كان منفتحا على الحوار الحقيقي :"العملية التي بدأناها في هذه الزيارة سيتم اختبارها بالأفعال" وأضاف هرتسوغ "أيضا تحدثنا عن إمكانية إنشاء آلية لمنع الأزمات أو مواجهة الأزمات التي يمكن أن تحدث".

وافتتح هرتسوغ كلامه قائلا"زيارتي إلى تركيا كانت زيارة هامة تحمل ثقلا رمزيا هاما للتاريخ بين البلدين وبين الشعبين، والتي عرفت تقلبات، و عانت في السنوات الاخيرة من تحديات ومن أوقات غير سهلة". وتابع "لقد دخلت إلى هذه العملية بطريقة مراقبة، بتنسيق كامل مع الحكومة الاسرائيلية، مجلس الأمن القومي ومسؤولين آخرين".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي "العملية برمتها خالية من الأوهام، لكنها عملية تعكس المصالح الإقليمية والثنائية" وأضاف "إسرائيل هيأت مكانة رائعة لها للغاية في المنطقة، الاتفاقيات الابراهيمية أتاحت فرصا غير عادية. تركيا دولة هامة جدا، هذه هي الدولة المسلمة الأولى التي اعترفت بإسرائيل وقامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها، وحتى أنني قلت للرئيس اردوغان إن دافيد بن غوريون ودافيد بن تسفي كانا خريجي الجامعة في المدينة التي أتواجد بها اليوم".

وقال الرئيس "مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالواقع على الأرض هناك الكثير من المواضيع التي ليس بالضرورة توجد لها أهمية سياسية، على سبيل المثال الموضوع الاقتصادي وموضوع التجارة، وعلى سبيل المثال الصراع والحرب الفظيعة في أوكرانيا، حيث تجد إسرائيل وتركيا نفسيهما كدول قادرة على إدارة حوار بين كلا الجانبين، أتأمل أنه من هنا وضع البنية لتطوير العلاقات وتقدمها في اتجاه إيجابي".

وختم هرتسوغ تصريحاته "يوجد وجهة نظر قلتها خلال زيارتي إلى الامارات، وأقول هذا لكل زعيم في المنطقة والعالم، انا اعتقد أن كل طفل بجيل 10 سنوات ينظر ويرى في أحد المواقع صورة لرئيس دولة إسرائيل مع زعيم يرتدي الكوفية، فان هذا يهدف الى نشر رسالة الأمل والبديل لمن يعتقد أن الصراع والعنف ستؤدي الى نتيجة. آمل أنه من خلال هذا قدمت مساهمتي، هذه العملية ستدخل الى عمل طاقم موظفين، نحن بالطبع لم ننسى الماضي، لكننا ننظر ونفكر في المستقبل".