إسرائيل تنوي إقامة مدينة للحريديم وبلدة علمانية جديدة في جنوب البلاد

الحكومة الإسرائيلية ستصادق على المخطط الاحد القادم والذي وافق عليه افيغدور ليبرمان

تنوي الحكومة الإسرائيلية الأسبوع القادم المصادقة على إقامة بلدات جديدة، مدينة لليهود الحريديم وبلدة علمانية في جنوب إسرائيل، جاء هذا بحسب النشر في موقع "واينت" الاخباري.

وسيقوم كل من وزير الإسكان زئيف الكين مع وزيرة الداخلية اييلت شاكيد الاحد القادم بعرض الاقتراح لإقامة مدينة لليهود الحريديم يطلق عليها "كاسيف" في منطقة عراد. المدينة المخطط لها ستضم 20 الف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تأوي ما بين 100 الف حتى 125 الف نسمة، وبعد المصادقة على الاقتراح الذي يؤيده وزير المالية افيغدور ليبرمان، سيتم البدء في بنائها في غضون عدة أشهر، وستكون هذه المدينة حلا لأزمة السكن التي يعاني منها اليهود الحريديم.

هذه المدينة ستقام بالقرب من مدينة عراد، ومن المخطط إقامة مناطق صناعية وتجارية واسعة تلبي احتياجات سكان المدينة الجديدة، كما سيتم بناء مركز طبي ومنطقة هايتك، في اطار التخطيط سيتم إقامة بنية تحتية للكهرباء والمياه تشمل استخدام كوشير أيام السبت، وسيتم إقامة مناطق عامة واسعة ومؤسسات تعليمية ومدارس دينية.

في المقابل ستصادق الحكومة على إقامة بلدة "نيتسانة" بالقرب مع الحدود مع مصر، في منطقة المجلس الإقليمي "رمات نيغف"، هذه البلدة من المخطط ان تضم 2.200 عائلة وهي قابلة للتوسع.