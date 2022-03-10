الرئيس الإسرائيلي يختتم رحلته التاريخية إلى تركيا بالتوقف عند كنيس إسطنبول

ألقى هرتسوغ كلمة، صباح الخميس، في أكبر كنيس سفارادي في اسطنبول، يدعى نيفي شالوم، واستقبل بالتصفيق

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مع الجالية اليهودية في اسطنبول في اليوم الثاني والأخير من زيارته الدبلوماسية القصيرة والتاريخية إلى تركيا هي الأولى من نوعها لزعيم إسرائيلي منذ عام 2008 وهرتسوغ أول رئيس منذ عام 2003.

وألقى هرتسوغ كلمة، صباح الخميس، في أكبر كنيس سفارادي في اسطنبول، يدعى نيفي شالوم، واستقبل بالتصفيق والنفخ في الأبواق التي تحمل رموزًا دينية يهودية غارقة في القدم.

يشار إلى أن هذا الكنيس كان هدفًا لثلاث هجمات إرهابية، وقع آخرها في عام 2003 بهجوم بسيارة مفخخة.

وطلب الرئيس من المجتمعين في دار العبادة الصلاة من أجل "إخوتنا وأخواتنا اليهود من الجالية اليهودية في أوكرانيا".

وتطرق هرتسوغ إلى "الدور الكبير لليهود الأتراك في كتابة تاريخ الشعب اليهودي"، من خلال "سلسلة طويلة من الحاخامات والشعراء والحكماء والتجار ورجال الأعمال والقادة" القادمين من البلاد.

بدوره، ألقى حاخام الكنيس كلمة ترحيب ووصف زيارة هرتسوغ بأنها "رمز لتعزيز العلاقات من أجل السلام".