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الخارجية الفرنسية: الآمال في إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل

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أعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.
AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNAأعضاء وفود من أطراف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران، يحضرون اجتماعًا في فندق جراند في فيينا أثناء محاولتهم استعادة الاتفاق في 17 أبريل 2021.

نحن قريبون جدا من اتفاق لكن الآمال تتضاءل ونحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق

 قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن "الآمال تتضاءل في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية"، داعية جميع الأطراف لاتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين في إفادة يومية “نحن قريبون جدا من اتفاق لكن الآمال تتضاءل”.وأضافت “نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق. وجنبا إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق”.