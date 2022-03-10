المحكمة الدولية تدين في حكم استئناف عضوين في حزب الله في اغتيال الحريري

قررت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي"

قررت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضية إيفانا هردليشكوفا "بالإجماع فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي".

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة الدولية "نعلن بالإجماع" أنهما "مذنبان"، وذلك بعد إدانة المحكمة في آب/أغسطس 2020 عضواً آخر في حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

ويتابع سليم جميل عياش بثلاثة اعتداءات على شخصيات سياسية لبنانية بارزة، هم: مروان حمادة، وجورج حاوي، والياس المر في 1 أكتوبر/ تشرين أول 2004، و21 يونيو/ حزيران 2005، و12 يوليو/ تموز 2005 على التوالي.

ووفق المحكمة، تبين أن هذه الاعتداءات متصلة بالهجوم "الإرهابي" الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005.