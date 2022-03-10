تقارير: وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي في عمان مع العاهل الأردني"اتفقنا على ضرورة العمل معا لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم"

"اتفقنا على ضرورة العمل معا لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح"

بادر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى لقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، وقال لابيد"اتفقنا على ضرورة العمل معا لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح"يأتي ذلك مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل القلق من تصاعد التوترات في القدس.

وقال لابيد في ختام اللقاء: "اتفقنا على ضرورة العمل معا لتهدئة التوتر وتعزيز التفاهم، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الفصح. علاقتنا المميزة مع المملكة الأردنية تضمن مستقبلاً أفضل لأطفالنا، والسلام بيننا ليس فقط حسن الجوار ولكن أيضًا مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه كلا الشعبين".

وهنأ وزير الخارجية الملك على تعزيز العلاقات والتعاون وتحدث معه عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأردنية الإسرائيلية. وناقش الجانبان قضايا السياسة الإقليمية والدولية، وتقدم حلقات التطبيع والسلام، وأعربا عن أملهما في أن تؤتي المشاريع المشتركة للطاقة المتجددة والتجارة ثمارها.

واستقبل العاهل الأردني وزير الخارجية الإسرائيلي في قصر الحسينية، بعد لقاء الأخير نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بحسب الوكالة الأردنية. وأكد الملك خلال اللقاء على ضرورة "تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية" بحسب نفس المصدر.

يذكر أنه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بينيت-لابيد تم تكثيف العمل على تعزيز الثقة وتوطيد العلاقات مع المملكة الأردنية.

وهذا اللقاء هو ثاني لقاء لوزير الخارجية لابيد مع جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث تم اللقاء الأول في شهر أيلول سبتمبر من العام الفائت.