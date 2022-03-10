تنظيم"داعش"يؤكد مقتل قائده أبو إبراهيم القرشي ويعلن عن تعيين قائد جديد

تنظيم "داعش" يعلن عن مقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، وتعيين أبو الحسن الهاشمي القريشي خلفا له.

قال المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية"داعش"في تسجيل صوتي بثه على تلغرام، "بايع أهل الحل والعقد من المجاهدين الشيخ المجاهد الجليل والسيف الثقيل أبا الحسن الهاشم القرشي حفظه الله أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين"، مؤكدا مقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قا قال يوم 3 فبراير / شباط المنصرم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، فجّر نفسه وعائلته بقنبلة، في "عمل جبان يائس"، وذلك خلال عملية عسكرية أميركية شمال غربي سوريا.

وأضح بايدن أن وحدة كوماندوس نفذت العملية، عوضاً عن تصفيته بواسطة غارة جوية، وذلك لأن واشنطن أرادت تجنّب سقوط ضحايا مدنيين، لافتاً إلى أن هذه العملية (تصفية القريشي) "أزالت تهديداً إرهابياً كبيراً".

وكانت قوة دلتا الأمريكية قد بدأت الاستعداد في سبتمبر/أيلول المنصرم، عملية اغتيال زعيم "داعش" بعد حصولها على معلومات عن اختبائه بالطابق العلوي لأحد المنازل في شمال غرب سوريا.